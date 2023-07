Sonja Weller: 40 Jahre bei der VR-​Bank Schwäbischer Wald

Foto: privat

Sonja Weller, Repräsentantin und Kundenberaterin der Ortsbank Ruppertshofen-​Täferrot, kann auf eine vierzigjährige Betriebszugehörigkeit bei der VR-​Bank Schwäbischer Wald zurückblicken.

Sonntag, 30. Juli 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Die Vorstände gratulieren zum 40-​jährigen Dienstjubiläum und bedanken sich für das langjährige Engagement.







Zum 1. Juli 1983 trat sie bei der damaligen Raiffeisenbank Ruppertshofen-​Täferrot ein. Zuerste arbeitete sie in den Bereichen Rechnungswesen, Registratur und am Schalter. Später übernahm sie auch Aufgaben des Marketings und der Sachbearbeitung Marktfolge. Von 2004 bis 2020 betreute Sonja Weller ihre Kunden der Ortsbank Durlangen. Seit 2020 ist sie wieder als Kundenberaterin auf der Ortsbank Ruppertshofen-​Täferrot tätig. Zudem vertritt sie die Ortsbank seitdem als Repräsentantin in der Öffentlichkeit. Viele Jahre Erfahrung machen Sonja Weller zu einer geschätzten Ansprechpartnerin ihrer Kunden.

