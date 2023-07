30-​jähriges Jubiläum des Waldhäuser Vorstadtstraßenfest

Foto: rv

Traditionell am ersten Ferienwochenende hatten die Waldhäuser Vereine wieder zum Vorstadtstraßenfest eingeladen. Auch Starkregen konnte Festlaune da nicht verderben. Aufwischen, aufräumen, weiterfeiern – das war das Motto am Samstag.

Montag, 31. Juli 2023

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer







Was alles geboten wurde und wie man dem plötzlichen Regen trotzte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Diesmal konnte das 30-​jährige Jubiläum des beliebten Straßenfestes gefeiert werden. Das Vorstadtstraßenfest zog mit seinem einzigartigen familiären und beschaulichen Charakter wieder Besucher weit über Waldhausen hinaus an.Der Liederkranz Waldhausen, der TSV-​Waldhausen, die Reservistenkameradschaft Waldhausen, der Fischerei– und Hegeverein, die Schützengilde Waldhausen, die Diakonie Stetten, der Schwäbisch Albverein, das Jugendzentrum Waldhausen und die WSG ALLOWA hatten ein Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offenließ.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



278 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen