50 Jahre Deutsche Rettungsflugwacht: Interview mit Rudolf Böhmler

Der Gmünder Rudolf Böhmler ist erneut und einstimmig zum Chef des Aufsichtsrats und des Fördervereins der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) gewählt worden und beschreibt im RZ-​Gespräch gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen

Montag, 31. Juli 2023

Sarah Fleischer

Was Böhmler für die Zukunft der DRF sieht und welchen neuen Herausforderungen man sich stellen muss, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Die in Filderstadt beheimatete DRF feiert dieses Jahr ihr 50-​jähriges Bestehen. Die Deutsche Rettungsflugwacht war 1973 aus der Björn Steiger Stiftung hervorgegangen. Die Rettungshubschrauber sind auch im Ostalbkreis präsent und haben schon ungezählten schwer verunglückten oder akut erkrankten Menschen das Leben gerettet. Zunehmend spielen die DRF-​Helis auch eine Rolle bei Katastrophen wie Hochwasser, weil nun ein Teil auch mit Rettungswinden ausgerüstet ist und sehr schnell alarmiert und vor Ort sein können.Seit 2015 ist der frühere Staatssekretär, Chef der Staatskanzlei Baden-​Württemberg und Bundesbankvorstand Rudolf Böhmler Präsident des 400.000 Mitglieder umfassenden Fördervereins und Vorsitzender des Aufsichtsrats der DRF. Der 76-​jährige Gmünder wurde jetzt erneut in diese Ämter berufen.

