618.000 Euro für Kita-​Neubau Lorch

FOTO: KALHH — PIXABAY

Für den Kita-​Neubau in Lorch mit aktuell rund 3.4 Millionen Euro Baukosten gibt es 618.000 Euro Fördergeld. Das teilt Bürgermeisterin Marita Funk mit. Das ist etwas Besonderes.

Montag, 31. Juli 2023

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Denn seit 2020 gebe es keine Fachförderung und damit Bauzuschüsse von Land und Bund mehr für den kommunalen Kindergartenbau. Nur durch den Stadtentwicklungsplan Lorch 2035, der eine Grundlage für die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm (LSP) war, konnte die Förderung in dieser Höhe durch ein weiteres Spezialförderprogramm erreicht werden. Mit der Aufnahme ins LSP hatte die Stadt mit etwa 400.000 Euro Zuschuss für den Kita-​Neubau in Waldhausen gerechnet. Mit der nun vorliegenden Bewilligung wurden es nochmals 200.000 Euro mehr. Da der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung weitere energetische Optimierungen unter anderem mit einer größeren PV-​Anlage und Lüftungsanlage beschlossen hat, könnten die Mehrkosten von 330.000 Euro noch zu einer weiteren Fördererhöhung führen, da die Bewilligung noch auf Grundlage von rund drei Millionen Euro Baukosten beantragt wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



521 Aufrufe

159 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen