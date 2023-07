Eschach: Kindergarten „Kappelwasen“ offiziell eingeweiht

Foto: dw

Sonne, Mond, Sterne, Wolken und ein Regenbogen, das ist das Logo des neuen Kindergartens „Kappelwasen“, der in Eschach am Samstag im Rahmen des Ostalbjubiläums eingeweiht wurde.

Montag, 31. Juli 2023

Sarah Fleischer

Wohl kein Ort in der Gemeinde hatte am Samstag so viele Besucher zu verzeichnen wie dieser Neubau am Ortsrand. In Scharen kamen große und kleine Besucher voller Neugier, wie es sich wohl anfühlt, in den neuen Räumen zu sein. Viel hatten sie bereits darüber gelesen und gehört, aber nun standen vorwiegend erwachsene Besucher staunend in den hellen und frühlingsfrisch wirkenden Gruppenräumen und im großen und offenen Foyer. Auch Bürgermeister Jochen König war die Zufriedenheit beim Gang durch die Räume anzusehen.





