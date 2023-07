Gmünd damals und heute: Der alte „Stadtgarten“ wurde 1980 abgerissen

Fotos: gbr/​Archiv

AGV-​Feste, Abi-​Feiern, Bälle und Auftritte prominenter Persönlichkeiten – gäbe es die Steine des alten Stadtgartens noch und könnten sie reden, hätten sie viel zu erzählen. Als der Bau 1899 eingeweiht wurde, war Deutschland ein Kaiserreich.

Nachdem schon seit den 60er-​Jahren öffentlich über den Abriss des alten „Stadtgartens“ nachgedacht worden war, fasste der Gemeinderat 1976 den Baubeschluss für einen neuen, größeren und mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestatteten „Stadtgarten“. 1980 schlug die Stunde der Abrissbirne.





Im vierten Teile der Serie „Gmünd damals und heute“ vergleich die Rems-​Zeitung am 31. Juli den alten und den neuen Stadtgarten. Gehen Sie in den nächsten Wochen mit der Rems-​Zeitung weiter auf eine „Reise“, die den Bogen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit schlägt. Und wenn Sie in Ihrem Fotoalbum alte Stadtansichten haben und diese gerne mit den Leserinnen und Lesern der RZ teilen möchten: Schicken Sie eine Mail an gerold.​bauer@​remszeitung.​de





