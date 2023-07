Heuchlingen: Schnelleres Internet und Erweiterung des Kindergartens

Der Ausbau des Breitbandnetzes und eine Machbarkeitsstudie zu einem Kindergartenanbau waren Themen in der jüngsten Sitzung des Heuchlinger Gemeinderats.

Montag, 31. Juli 2023

Gerold Bauer

Bürgermeister Peter Lang berichtete zu den Bemühungen, die Internetqualität in der Gemeinde zu erhöhen. Um die digitale Versorgung zu verbessern hat der Bund im April neue Förderrichtlinien erlassen. Der 2020 bezogene Kindergartenneubau ist auf den Betrieb von fünf Gruppen ausgelegt. Da sich die Kinderzahlen und Betreuungsquoten zurzeit nach oben bewegen, stellt sich die Frage eines Anbaus für weitere Gruppen.





