Wärmenetz-​Anschluss: Was darf’s kosten?

Foto: picture alliance

Genaue Zahlen dazu, wie viel die Gmünder für den Anschluss an ein kommunales Wärmenetz zahlen müssen, gibt es von den Stadtwerken nicht. Dafür einige Angaben zu Faktoren, die den Preis steuern, von der Leitungslänge bis zur Gesamtzahl der Anschlussnehmer.

Montag, 31. Juli 2023

Jürgen Widmer

49 Sekunden Lesedauer



„Die Kosten für den Anschluss an ein Wärmenetz im Stadtgebiet von Schwäbisch Gmünd lassen sich nicht pauschal beziffern“, schränkt der Stadtwerke-​Sprecher gleich zu Beginn des Gesprächs ein. Der genaue Betrag hänge von mehreren Faktoren ab, darunter die Lage des Hauses, die Leitungslänge, die Beschaffenheit des Untergrunds, die Anzahl der Anschlussnehmer und die Wärmedichte.





Was der Anschlus anderswo kostet und was mit Blick auf Schwäbsich Gmünd Hofffnung macht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat die Bundespolitik den Ausbau von Wärmenetzen zur Schlüsseltechnologie erklärt. Ab 2024 sollen sie Öl– und Gasheizungen Schritt für Schritt ersetzen. Während diesem Vorhaben in der Sache viele zustimmen, stellen sich auf dem Weg dorthin zahlreiche praktische Fragen zur Umsetzung – und nicht zuletzt auch zu den erwartbaren Kosten. Die RZ hat bei Steffen König, dem Pressesprecher der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, nachgefragt, wie tief die Gmünderinnen und Gmünder für einen Anschluss voraussichtlich in die Tasche greifen müssen.

