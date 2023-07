Wissen: 25 Jahre Rechtschreibreform

Foto: Claudia Hautumm /​pix​e​lio​.de

Aus „Kuß“ wurde „Kuss“, die „Schiffahrt“ hatte nun drei „f“, und statt „Mayonnaise“ ging auch „Majonäse“: Vor 25 Jahren trat die Rechtschreibreform in Kraft, bei der nicht alle Neuerungen Bestand hatten.

Montag, 31. Juli 2023

Sarah Fleischer

Am Dienstag jährt sich die Einführung einer der wohl umstrittensten Neuregelungen der deutschen Orthografie: Die Rechtschreibreform wird 25 Jahre alt. Mit dem Vorhaben sollte das komplizierte Regelwerk der deutschen Rechtschreibung lautorientierter, systematischer und dadurch leichter erlernbar gemacht werden. Doch der Widerstand war groß: Kritiker argumentierten, die Neuregelung stifte Verwirrung und Unsicherheit. Eine Klage gegen die Reform vor dem Bundesverfassungsgericht blieb ohne Erfolg. Am 1. August 1998 traten die Regeln dann schließlich an Schulen und Behörden in Kraft. Einiges hat sich damals geändert, manches wurde mit der Zeit aber auch wieder zurückgenommen.





Welche Regeln nach wie vor gelten und was schnell wieder verschwand, erfahren Sie am Montag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



