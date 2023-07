Hannes Bosch verlässt die DJK Gmünd

Archivfoto: Astavi

Die in die 3. Liga aufgestiegenen Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind auf der Suche nach einem neuen Co-​Trainer. Nach fast acht Jahren verlässt Hannes Bosch den Verein, weil er eine neue Lehrerstelle im Landkreis Neckar-​Odenwald antreten wird.

Dienstag, 04. Juli 2023

Alex Vogt

Es seien rein private Gründe, die Hannes Bosch und seine Frau Caroline, die ebenfalls schon für das DJK-​Team im Einsatz war, in den Norden des Landes führt.







Hannes Bosch wird die DJK Gmünd verlassen. Bosch kam 2016 als Cheftrainer zur DJK Gmünd und hatte zuletzt als Co-​Trainer an der Seite von Christian Hohmann maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft, die er über viele Jahre verantwortlich formte und aufbaute. Für den Lehrer geht es nun zum neuen Schuljahr in den Landkreis Neckar-​Odenwald – der neue Einsatzort steht noch nicht fest, wie er sagt.

