Kreisverwaltung stellt Klinik-​Konzept vor

Ein Zentralklinikum als Regionalversorger in der Mitte des Kreises, zwei lokale Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen sowie ein Gesundheitszentrum in Bopfingen: So soll die künftige Krankenhausstruktur im Ostalbkreis aussehen. Diese „Gesundheitskonzeption für die Gesundheitsversorgung“ hat am Dienstag Sylvia Pansow vom Klinikvorstand im Verwaltungsrat der Kliniken vorgestellt.

Dienstag, 04. Juli 2023

Gerold Bauer

Landrat Dr. Joachim Bläse ließ in einem flammenden Plädoyer keinen Zweifel daran, dass er hinter diesem Entwurf für die künftige Klinikstruktur im Ostalbkreis steht. „Das ist das einzig Richtige für eine bestmögliche Versorgung“, sagte er und erteilte gleichzeitig allen anderen Varianten eine klare Absage.







