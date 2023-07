Mitreißende Konzerterlebnisse beim Festival Europäische Kirchenmusik

Das Motto des Festivals lautet diesmal „Das Wunderbare“. Wenn es in der Musik den Zuhörern begegnet, ist es am ganzen Körper zu spüren. Vom 14. Juli bis 6. August sind herausragende Interpreten aus ganz Europa zu Gast und ermöglichen bezaubernde und mitreißende Konzerterlebnisse.

Hier ein Ausschnitt des reichhaltigen Konzertprogramms: Freunde exquisiter Vokalmusik können sich beim diesjährigen Festival auf besondere Programme und herausragende Ensembles freuen. So gastiert etwa das Londoner Vokaloktett „Voces 8“ am 16. Juli in der Wallfahrtskirche Unterkochen mit seinem schwungvollen Programm „Sing joyfully“.







Liedbearbeitungen für Chor und Klavier hat der in Schwäbisch Gmünd bereits mehrfach bejubelte Kammerchor „figure humaine“ unter Denis Rouger mit im Gepäck. Damit entführt er das Publikum am 23. Juli in St. Franziskus in zauberhafte Traumwelten.







In der Augustinuskirche findet sich am 29. Juli die aktuelle Weltklasse der Barockszene ein: Die Countertenöre Valer Sabadus und Terry Wey interpretieren Pergolesis berührendes Meisterwerk „Stabat Mater“ und zwei Motetten von Vivaldi gemeinsam mit dem Freiburger Barockorchester Consort.







Im Heilig-​Kreuz-​Münster werden in zwei Konzerten große und bedeutende Werke der Romantik zu erleben sein. So gastieren am 22. Juli die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung des in Gmünd aufgewachsenen Simon Rössler, der seit 2008 Mitglied der Berliner Philharmoniker ist. Auf dem Programm stehen Schumanns Ouvertüre zu „Manfred“ und Berlioz’ „Symphonie fantastique“.







Am 27. Juli bringt der Philharmonische Chor Schwäbisch Gmünd Rossinis „Petite Messe solennelle“ zur Aufführung. Dazu versammelt er erstklassige Solisten und professionelle Orchestermusiker.





