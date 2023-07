Mutlangen erhöht Kitagebühren

Mutlangen erhöht seine Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in diesem Jahr um 8,5 Prozent. Damit folgt die Gemeinde den Empfehlungen des Landes, Gegenwind gab es im Gemeinderat trotzdem.

Dienstag, 04. Juli 2023

Sarah Fleischer

Kämmerer Friedrich Lange brachte die Vorschläge ein und begründete die enorme Steigerung mit der notwendigen Finanzierung von Qualität– und Kostensteigerungen beim Personal und der allgemeinen Teuerung. Die Vorgabe des Landes sei, durch die Elternbeiträge 20 Prozent der Betriebskosten abzudecken. Das habe die Gemeinde Mutlangen laut Abrechnung in den vergangenen Jahren erreicht. Die Kostenentwicklung ließe jetzt aber keine andere Wahl.



Der Vorschlag löste im Mutlanger Gemeinderat eine Diskussion aus.





Was die Gemeinderäte zu sagen hatten und wie Bürgermeisterin Stephanie Eßwein zu dem Thema steht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



