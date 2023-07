Ostalb-​Feuerwehren auf dem Weg zum Digital-​Funk

Foto: gbr

Die Polizei und die Rettungsdienste verständigen sich schon mit Hilfe des Digitalfunks – und bei den Feuerwehren steht die Einführung dieser technischen Neuerung eigentlich seit Jahren auf der Tagesordnung. Nun wird es allerdings ernst damit, denn laut Vorgabe durch das Land müssen die Floriansjünger bis Ende 2025 mit digitalen Funkgeräten ausgestattet sein.

Dienstag, 04. Juli 2023

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Dass es diese Umrüstung keineswegs zum Schnäppchenpreis gibt, zeigt der Blick auf die Liste der aktuell anstehenden Investitionen von Städten und Gemeinden im Ostalbkreis. Im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten nimmt sich die Höhe der Fördergelder relativ bescheiden aus.





Lesen Sie am 4. Juli in der Rems-​Zeitung, was Gemeinden dafür investieren müssen, wie hoch die Fördermittel dafür sind und warum die althergebrachte analoge Technik noch nicht völlig ausgemustert werden soll!



