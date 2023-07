Schädlingsbekämpfung in Gmünd: Ein Experte gibt Tipps

Der Befall von Schädlingen in Gmünd ist massiv und die Informationslage für Privatpersonen mehr als mangelhaft. Um vor falscher Bekämpfung und Gefahren zu schützen, wird es an der VHS eine Informationsveranstaltung für Interessierte geben.

„Uns gibt es seit zwei Jahren“, sagt Jürgen Tihon, Leiter der kommunalen Schädlingsbekämpfung. Für die Bekämpfung im privaten Bereich sei die Stadt allerdings nicht zuständig. „Die Bürger wenden sich ständig an uns“, erzählt Tihon und wundert sich kaum darüber. „Die Informationslage ist mehr als mangelhaft.“ Privatpersonen seien sich über die aktuelle Rechtslage und das richtige Vorgehen unklar. Was muss ich wann tun, wie viel kostet es mich und ab wann ist die Stadt zuständig? Dabei nehme das Problem mit Schädlingen in Privathaushalten laut Tihon massiv zu. Er ist fest entschlossen, das zu ändern.





Wie Tihon das anstellen will und wo er die konkreten Probleme bei der Schädlingsbekämpfung sieht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.











