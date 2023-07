So Ebbes: ChatGPT und Humor

Symbol-​Foto: Heike Berse /​pix​e​lio​.de

Wahnsinn, was Künstliche Intelligenz alles kann: Abiturssaufsätze schreiben, Sportergebnisse auswerten, Bilder generieren – Witze erzählen? Ein Versuch.

Dienstag, 04. Juli 2023

Sarah Fleischer

50 Sekunden Lesedauer



„Es tut mir leid, wenn die Witze nicht Ihren Humor treffen. Humor ist sehr subjektiv, und es kann schwierig sein, jeden Geschmack zu treffen. Ich werde mein Bestes geben, um mich zu verbessern.“ Na, immerhin höflich ist sie.







Diesen und weitere Artikel finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Schreibe einen Witz über Schwäbisch Gmünd.“„Warum sind die Bewohner von Schwäbisch Gmünd so gute Gärtner? Weil sie wissen, wie man aus jeder „Gmünd“ einen schönen Blumen-„Schwäb“ macht!“ Aha. Naja. Geht das auch besser?„Warum sind die Uhren in Schwäbisch Gmünd immer pünktlich? Weil sie von den Swabian Tick-​Tocks gemacht werden!“ Hä? Das Niveau beginnt, an Flachwitze von Grundschülern zu erinnern.„Das war nicht sehr lustig.“„Entschuldigung, wenn der Witz nicht Ihren Erwartungen entsprochen hat. Hier ist ein anderer Witz über Schwäbisch Gmünd: Warum gibt es in Schwäbisch Gmünd keine Geister? Weil sie sich den Mietpreis für die Spukhäuser nicht leisten können!“ Zugegeben, hier steckt etwas Wahrheit drin, auch wenn die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt für Betroffene wohl eher zum Heulen ist.„Du bist wirklich kein guter Witze-​Erzähler.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



162 Aufrufe

201 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen