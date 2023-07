Überwachung und Bekämpfung von Borkenkäfern im Ostalbkreis

Foto: uschi dreiucker/pixelio.de

Der Nadelholz-​Borkenkäfer treibt derzeit in den Wäldern des Ostalbkreises sein Unwesen. Nadelwälder müssen wöchentlich kontrolliert und Bekämpfungsmaßnahmen bis Ende Juli durchgeführt werden – ansonsten kann es für Waldbesitzer teuer werden.

Dienstag, 04. Juli 2023

Sarah Fleischer

Für welche Bäume das gilt und was Waldbesitzer tun müssen, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Untere Forstbehörde im Landratsamt Ostalbkreis weist darauf hin, dass Waldbesitzende nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes verpflichtet sind, zur Abwehr von Waldschäden, insbesondere der Ausbreitung der Nadelholz-​Borkenkäfer Buchdrucker, Kupferstecher, Krummzähniger Tannenborkenkäfer und Kleiner Tannenborkenkäfer, alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Deshalb hat das Forstdezernat am 3. Juli einen „Amtlichen Allgemeiner Hinweis zur Überwachung und Bekämpfung von Nadelholz-​Borkenkäfern in den Wäldern des Ostalbkreises“ formell öffentlich bekanntgemacht.

