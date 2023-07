WFV-​Pokal: Die Partien der ersten Runde

Mit der ersten Runde des Verbandspokals starten die höherklassigen Fußball-​Mannschaften am Samstag, 22. Juli, um 15.30 Uhr in die neue Pflichtspielsaison. Der Oberliga-​Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd tritt dabei beim Landesligisten TSV Bad Boll an. Mit dem 1. Göppinger SV gastiert ein Oberliga-​Schwergewicht beim TSGV Waldstetten aus der zweiten Landesliga-​Staffel.

Am Wochenende 22./23. Juli starten 98 von 113 Mannschaften in den WFV-​Pokalwettbewerb 2023/​24. Gespielt wird in den ersten drei Runden zunächst in vier regionalen Gruppen, die sich an den Landesligagebieten orientieren.



In der für den Bezirk Ostwürttemberg relevanten dritten Gruppe haben die beiden Regionalligisten VfR Aalen und Stuttgarter Kickers sowie der Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen in Runde eins jeweils ein Freilos und werden deshalb erst in der zweiten Runde am 29. Juli ihr erstes Pokalspiel bestreiten.





Die Spiele in der ersten Runde des WFV-​Pokals mit Mannschaften aus dem Bezirk Ostwürttemberg:







TSGV Waldstetten – 1. Göppinger SV



Sportfreunde Dorfmerkingen II – TSV Oberensingen



VfL Kirchheim – TSV Essingen



TSV Weilimdorf – SV Neresheim



FC Bargau – Türk Spor Neu-​Ulm



FC Srbija Ulm – SV Waldhausen



TSV Bad Boll – 1. FC Normannia Gmünd



FSV Waiblingen – TSG Hofherrnweiler



