25 Jahre Freie Evangelische Schule Lindach

Foto: fes

Viele bunte Luftballons kündigten am Samstag in der Osterlängstraße in Lindach an, dass hier gefeiert wird. Das 25-​jährige Jubiläum der FES Lindach lockte zahlreiche Gäste an und verwandelte die Schule in ein buntes Menschenmeer.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Ein Vierteljahrhundert! Das wurde gebührend gefeiert, und zwar unter dem Motto „Gut, dass wir einander haben – 25 Jahre mit Jesus im Schulboot unterwegs“. Zum Festakt richteten Landrat Dr. Joachim Bläse, Erster Bürgermeister Christian Baron und Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk jeweils ein Grußwort an die Festgemeinschaft.

Georg Grau als ehemaliger Schulvorsitzender gab einen Rückblick über die Geschichte der Schule. Denn die FES hat einen langen Weg hinter sich, der ganz klein anfing.





Mehr über die Veranstaltung lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



176 Aufrufe

121 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen