Finja Sander: Performance Künstlerin in Gmünd

Der Kunstverein geht neue Wege. Mit Finja Sander präsentiert er erstmals eine „Artist in Residence“. Die Performance-​Künstlerin wird auch das Europäische Festival Kirchenmusik in diesem Jahr miteröffnen.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Sarah Fleischer

Was Kunstbegeisterte von Sander erwarten können und welchem Künstler sie mit ihrer Performance Tribut zollt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe finden Sie auch am iKiosk.

Die Augen hat sie noch hinter einer großen Sonnenbrille verborgen. „Augenentzündung“, sagt Finja Sander, Jahrgang 1996. Sie ist sich der unfreiwilligen Komik durchaus bewusst. Im Frühjahr leistete sie noch Vorarbeiten zu ihrem Werk „Eyes wide shut“, also „Augen weit geschlossen“, und jetzt an ihrem ersten Tag in Gmünd fällt es ihr schwer, die eigenen Augen zu öffnen, um das reichliche Angebot der Gmünder Art aufnehmen zu können.Und offene Augen wird Sander als „Artist in Residence“ brauchen. „Residierende Künstlerin“ klingt nach Malerfürstin ist aber letztendlich ein gängiges Prinzip, das Kunstschaffenden ermöglicht, eine Zeitlang an einem anderen Ort zu leben und zu arbeiten. Damit ist auch klar: Sander ist zum Arbeiten da, und das geht sie an.

