GmündArt: Nachwuchskünstler feiern Erfolg

Egal um welche Uhrzeit man am Freitag oder Samstag am Marktplatz 4 auf der „GmündArt“ vorbeikam, es strömten immer interessierte Besucher ein und aus oder suchten das Gespräch mit den jungen Street Art Teilnehmern Max Burchard, Smilla Winger und Liv Winger. Die engagierten Künstlerinnen und Künstler, die die jüngsten Mitglieder im Gmünder Kunstverein sind, hatten für die Gmünder Art besondere Aktionen geplant, um mit den Besuchern in den Austausch zu kommen.

