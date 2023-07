Keime in Lebensmitteln: Worauf man achten sollte

An heißen Tagen vermehren sich Bakterien in Lebensmitteln rasant, besonders in frischen Lebensmitteln wie Fisch und Fleisch. Das kann zu Durchfall und Erbrechen führen. Magen-​Darm-​Spezialisten erläutern, worauf es beim Einkauf, Kochen und Essen ankommt.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Sarah Fleischer

Die Übeltäter sind überall. Sie mögen Mett– und Tatarbrötchen, Feinkostsalate und Leckereien mit rohen Eiern, Fleisch und Milchprodukte. Doch wo sich Mikroben in großer Zahl tummeln, lauert Gefahr. Durchfall, Erbrechen und Fieber. Vor allem in den Sommermonaten haben Magen-​Darm-​Infekte Konjunktur. Die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs– und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) erklärt, wann Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden sollten und was bei einer leichten Lebensmittelvergiftung hilft.





