Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd sieht Klinik-​Konzept kritisch

Die Mediziner haben gegenüber dem Klinik-​Konzept des Ostalbkreises vor allem im Hinblick auf eine schnelle Versorgung von Schlaganfall– und Herzinfarkt-​Patienten Bedenken angemeldet.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Gerold Bauer

Zwar wird eingeräumt, dass ein Zentralklinikum durchaus auch Vorteile brächte. Aber in akuten medizinischen Notfällen, in denen jede Minute zählt, könnten die Entfernungen in einem Flächenlandkreis zum Problem werden.





