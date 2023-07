Neue Kleingärten für die Gmünder Weststadt?

Foto: Gartenfreunde GD-​West

Kleingartenparzellen sind begehrt. So sehr, dass in den meisten Anlagen in Schwäbisch Gmünd alle Gärten vergeben sind – so auch in der Weststadt. Jetzt gibt es Bestrebungen, für Nachschub zu sorgen.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Sarah Fleischer

Zwar gibt es mit den Gartenfreunden Schwäbisch Gmünd-​West e.V. bereits eine recht große Kleingartenanlage in der Gmünder Weststadt. Auf 1,97 Hektar sind dort 50 Parzellen angelegt. Doch keine davon ist aktuell frei, wie erste Vorsitzende Kristin Nicke-​Ebeling weiß: „Die Parzellen sind sehr beliebt.“ Allerdings sieht sie auch die Schwierigkeiten, die eine Neugründung eines Kleingartenvereins mit sich bringt.





„Ein Garten bereichert das Leben“, ist Stadtrat Ludwig Majohr (FDP) überzeugt. Gerade in der Weststadt, wo auf dem Fehrle-​Areal neue Häuser entstünden und es einige Wohnblocks gebe, sehe er großen Bedarf.

