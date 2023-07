Schwimmverein Gmünd: So viele DM-​Teilnehmer wie noch nie

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen soll für das Team des Schwimmvereins Gmünd gelten: „Berlin ist eine Reise wert“. Acht Frauen und vier Männer des SVG nehmen in der Hauptstadt an den Deutschen Meisterschaften der Aktiven teil.

Mittwoch, 05. Juli 2023

Alex Vogt

In 43 Meisterschaftsrennen und zusätzlichen Wettbewerben für das Para-​Schwimmen gehen 531 Aktive aus 146 Vereinen an den Start. Darunter sind nicht weniger als acht Frauen und vier Männer aus Schwäbisch Gmünd – so viele wie noch nie.



Für SVG-​Trainer Björn Koch und seine Assistentin Dany Fuchs ist die Tatsache, dass sich so viele ihrer Schützlinge für diese Deutschen Meisterschaften qualifizieren konnten „allein schon ein Riesenerfolg“.







Mit welchen Schwimmerinnen und Schwimmern sowie Zielen das Gmünder Team nach Berlin gereist ist, lesen Sie im SVG-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 6. Juli.



Nach den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften über Pfingsten mit der sensationellen Ausbeute von drei Gold-​, drei Silber– und fünf Bronzemedaillen stehen ab diesem Donnerstag und bis Sonntag die Deutschen Meisterschaften der Aktiven in der Sprung– und Schwimmhalle des Europarks in der deutschen Hauptstadt an.

