Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest mit fast 2000 Schülern

Beim 28. Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest in Schwäbisch Gmünd haben 1975 Grundschulkinder aus 17 Gmünder Schulen bei einem vielfältigen Angebot aus mehreren Sportarten ihre Begeisterung am Sport und an der Bewegung unter Beweis gestellt.

Donnerstag, 06. Juli 2023

Alex Vogt

Zuvor hatte Baron auf die Einzigartigkeit und Größe dieser besonderen Sportveranstaltung mit fast 2000 Grundschulkindern hingewiesen, die auch beim 28. Mal nichts an ihrer Bedeutung und Faszination eingebüßt hat: „Das ist nicht nur eines der größten Sportfeste in Gmünd, sondern eines der größten Sportfeste in ganz Süddeutschland.“





Mehr über das vielfältige Sportangebot bei diesem Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6. Juli.



Um Punkt 8.30 Uhr hat Christian Baron am Mittwoch diesen einen Satz gesagt, auf den die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hingefiebert haben, um loslegen und sich einen Vormittag lang austoben zu können. „Das Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest 2023 ist eröffnet“, so der Gmünder Sportbürgermeister zum Abschluss seiner Begrüßung.

