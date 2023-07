Mehrgenerationen-​Activity-​Park in Untergröningen eingeweiht

Vergangenen Sonntag wurde der Mehrgenerationen-​Activity-​Park Untergröningen (MAPU) im Rahmen des Jubiläums 75 Jahre TSV Untergröningen feierlich eingeweiht. Nach drei Monaten Bauzeit gibt es im größten Abtsgmünder Teilort nun einen Platz, an dem Jung und Alt Sport treiben, sich fit halten, Spaß haben oder auch einfach nur bei einem Schwätzchen verweilen können.

Donnerstag, 06. Juli 2023

Sarah Fleischer

Bürgermeister Armin Kiemel bedankte sich in seiner Ansprache beim Gemeinderat für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Auch der Ortschaftsrat Untergröningen hatbe das Projekt immer tatkräftig unterstützt.

Auf dem 2.300 Quadratmeter großen Areal unterhalb des TSV Sportplatzes in der Rötenbergstraße sind eine Pumptrack-​Anlage, Sportgeräte, ein Boule-​Platz, ein Barfuß-​Pflanzen-​Parcours und ein Hochbeet entstanden. Außerdem gibt es ausreichend Freiflächen zum Treffen und Schwätzen.







Was demnächst noch dazukommt und um was es sich bei den „Fünf Esslingern“ handelt, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







