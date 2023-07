Mensa-​Essen in Gmünd: Stadt bewirtet seit einem Jahr selbst und zieht Bilanz

Zu Beginn des aktuellen Schuljahrs hat die Stadtverwaltung damit begonnen, Kindern und Jugendlichen in der Ganztagesschule kein fertig geliefertes Essen aufzutischen, sondern in eigener Regie einzukaufen und zu servieren. Das Ziel war klar definiert: Es sollte den Schülerinnen und Schülern schmecken, aus möglichst regionalen Produkten bestehen und nicht teurer als vom Caterer sein. Wurde dieses Ziel erreicht?

Donnerstag, 06. Juli 2023

Gerold Bauer

Im Sozialausschuss des Gmünder Gemeinderats stand die Stadt am Mittwoch im Rahmen einer Bilanz Rede und Antwort und durfte sich quer durch alle Fraktion Lob und Anerkennung von Stadträtinnen und Stadträten abholen. Das Experiment gelte als gelungen, die Nachfrage steige und Reklamationen seien die Ausnahme, so das Fazit kurz vor Ende des ersten Schuljahrs, in dem Gmünd diesen neuen Weg bei der Bewirtung der Ganztagsschulen eingeschlagen hat. Stadträtinnen und Stadträte bekamen in der Sitzung ein „Versucherle“.





