Schwimmverein Gmünd: DM-​Bronzemedaille für Damen-​Freistilstaffel

Foto: SVG

Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin haben Paula Fuchs, Ida Schneider, Kathrin Stotz und Marie Fuchs vom Schwimmverein Gmünd in der 4x100-​Meter-​Freistilstaffel die Bronzemedaille gewonnen.

Donnerstag, 06. Juli 2023

Alex Vogt

Vor allem die 4x100-​Meter-​Freistilstaffel der Damen, die in einer neuen Vereinsrekordzeit von 3:53,19 Minuten den dritten Platz belegte und damit ihren Vorjahreserfolg wiederholte.



Der SVG schwamm in der Besetzung Paula Fuchs (58,64 Sekunden), Ida Schneider (58,02), Kathrin Stotz (1:00,17 Minuten) und Marie Fuchs (56,36 Sekunden).





Was Trainer Björn Koch zu diesem erneuten Gewinn der DM-​Bronzemedaille sagt, lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 7. Juli.



Der Auftakt bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Sprung– und Schwimmhalle im Europasportpark in Berlin verlief aus Sicht des Schwimmvereins Gmünd in den Einzelrennen zunächst etwas holprig – in den Staffeln schlug dann aber am Donnerstagabend das Gmünder Team gleich richtig zu.

