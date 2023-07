50 Jahre Ostalbkreis: Landratsamt hat heute vier Mal so viel Personal wie 1973

Aus zwei mach eins – wenn so ein Schritt in der privaten Wirtschaft vollzogen wird, rechnet jeder damit, dass danach durch Rationalisierung der Betriebsabläufe weniger Personal nötig ist. Die Fusion der Altkreise Gmünd und Aalen zum Ostalbkreis hat aber genau das Gegenteil bewirkt. Innerhalb von 50 Jahren hat sich beim Kreis die Zahl der Beschäftigten sogar vervierfacht. Was vor allem an immer neuen Aufgaben liegt.

Freitag, 07. Juli 2023

Gerold Bauer

Aus den rund 500 Beschäftigten des 1973 neu formierten Ostalbkreises wurden inzwischen knapp 2000. Die Struktur der Verwaltung hat sich in fünf Jahrzehnten massiv verändert, denn durch Eingliederung von ehemals eigenständigen Behörden sowie eine stetige Erweiterung des Aufgabenfeldes ist der Landkreis heute für sehr viel mehr zuständig als zur Zeit der Verwaltungsreform in den 70er-​Jahren.

Über diese Entwicklung sprach die Rems-​Zeitung mit Martin Brandt (Leiter des Geschäftsbereichs Organisation zum Zeitpunkt der Verwaltungsreform 2005 und jetzt Datenschutzbeauftragter des Ostalbkreises) sowie mit Klaus Wolf (Dezernent für Verwaltung und Digitalisierung).





