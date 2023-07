50 Jahre Ostalbkreis: Wie hat sich das Klima verändert?

Polkappen schmelzen, Landstriche dörren aus, Wasserpegel steigen — doch man muss nicht unbedingt in die weite Welt schauen, um den Klimawandel zu sehen. Manchmal reicht ein Blick vor die eigene Haustür.

Der Sommer 2022 wird Vielen noch gut in Erinnerung sein: Wochen-​, ja, monatelang hatte es keinen Tropfen geregnet. Dazu kamen regelmäßig Temperaturen von über 30 Grad. Kleinere Flüsse trockneten aus und auch die Rems führte eine ganze Zeit lang besorgniserregend wenig Wasser. In der Erinnerung vieler war es wohl einer der heißesten Sommer jemals. Der August 2022 war auf der Ostalb der zweitheißeste seit dem Hitzesommer 2003 mit einer Monatsmitteltemperatur von 20,4 Grad Celsius laut der Station des Deutschen Wetterdienstes in Schwäbisch Gmünd.Dass das früher anders war, dass die Sommer nicht so heiß war und es mehr regnete, ist nur zum Teil eine Aussage von Nostalgikern.

