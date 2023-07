Einzigartiges Vibraphon für die Orgel in St. Franziskus

Foto: Richard Bojdol

Die Orgel in St. Franziskus wartet – pünktlich zum Europäischen Kirchenmusikfestival – mit einem besonderen Register auf. Das Geheimnis: Ein versteckt eingebautes Vibraphon, das es so nur bei wenigen Orgeln weltweit gibt.

Freitag, 07. Juli 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



„Das gibt es sehr selten“, sagt Kirchenmusikdirektor Stephan Beck und legt den Registerschalter für das Vibraphon um. Feine Klänge huschen durch den Kirchenraum, zart und mit einer besonderen Klangfarbe. Das Geheimnis liegt einige Meter weit weg vom Orgelspieltisch, nämlich auf der Kanzel der Kirche.







Wie das Vibraphon funktioniert und welche Möglichkeiten sich dadurch für die Organisten ergeben, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die ehemalige Kloster-​Kirche St. Franziskus liegt etwas versteckt in der Altstadt Schwäbisch Gmünds und genauso versteckt ist auch das Vibraphon, das sich auf der Kanzel der Kirche befindet. Das Schlaginstrument wurde so umgebaut, dass es die Organisten per Tastendruck bedienen können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



366 Aufrufe

144 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen