„Italienische Nacht“ findet zum zwölften Mal in Schwäbisch Gmünd statt

Archiv-​Foto: tv

Nächstes Wochenende wird wieder gefeiert in Schwäbisch Gmünd – und zwar italienisch. Zum zwölften Mal findet die „italienische Nacht“ auf dem Unteren Marktplatz statt. Wie immer mit viel leckerem Essen, italienischem Wein und Live-​Musik.

Freitag, 07. Juli 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



Am 15. Juli ist es wieder so weit. Dann verwandelt sich der Schwäbisch Gmünder Marktplatz in ein Stück Italien.









Was 2010 ganz klein begann, sei mittlerweile zu einem „mega Event mit Traditon“ geworden, wie Markus Herrman von der Tourismus und Marketing GmbH sagt. Denn die „italienische Nacht“ hatte ursprünglich als kleines Event vor dem Tabakladen von Wolfgang Ruß angefangen. Drei Pavillons, etwas Wien und drei Gitarrenspieler – so habe die erste „italienische Nacht“ ausgesehen. „Wir hatten mit 50 bis 70 Leuten gerechnet, aber es kamen so viele mehr“, erinnert sich Herrmann. Also wuchs das Fest immer weiter, bis es seine heutige Form annahm.

510 Aufrufe

160 Wörter

1 Stunde Online



