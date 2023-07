Leichtathketik: Nelly Sohn und die Staffel sind Landesmeister

Der Nachwuchs der LG Staufen sammelt bei den baden-​württembergischen Meisterschaften in Weinstadt neben einigen Titeln und Medaillen auch etliche Bestleistungen. Zudem knacken einige die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften.

Die LG Staufen präsentierte sich in wieder einmal erfolgreich und holte sich den Titel der 4 x 100-​Meter-​Staffel in der weiblichen Jugend U 20 und mit Nelly Sohn den Sieg im Weitsprung der U 18. Durch Noeli Klassen, Leon Schubert und Helena Mihm gab es zudem weitere Medaillen für die Rot-​Weißen zu bejubeln.





Über die 100 Meter hatten die Sprinter der männlichen Jugend durchgehend mit Gegenwind zu kämpfen. Deshalb blieb Lukas Wagner über diese Distanz unter seinen Möglichkeiten, dafür zeigte er am Folgetag seine aufstrebenden Ambitionen über die 200 Meter. Dort verbesserte er seinen Hausrekord um wenige Hundertstelsekunden und freute sich am Ende über einen guten siebten Rang.





Wie sich der rot-​weiße Nachwuchs in Weinstadt schlug, lesen Sie im ausführlichen Bericht von Michael Kucher am Samstag in der Rems-​Zeitung.



