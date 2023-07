„Meile Royale“ – Das Jugendfestival in Schwäbisch Gmünd

Die „Meile Royale – Das Jugendfestival“, findet am Samstag, 8. Juli, von 16 bis 24 Uhr, auf der Jugend– und Sportmeile in der Nepperbergstraße statt.

Die mobile Jugendarbeit, die Sozialraumkoordination Jugend Mitte, die eule gmünder wissenswerkstatt und der Stadtjugendring Schwäbisch Gmünd e.V. veranstalten zum zweiten Mal gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern das Festival „Meile Royale“ für die Jugend in Schwäbisch Gmünd. Das Jugendfestival soll ein Tag nur für die Gmünder Jugendlichen sein, an dem sich alles um sie dreht. Das heißt, dass sich viele Kooperationspartner aus der Jugend– und Verbandsarbeit mit einer Aktion, einem Stand oder einem Auftritt beteiligen, um sich und ihre Einrichtung zu präsentieren. Die Jugendlichen sollen einen unvergesslichen und unbeschwerten Tag erleben. Gleichzeitig können sie sich vernetzen, kennenlernen und austauschen.





