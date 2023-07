Serie „Starke Frauen“: Franka Zanek

Erst Wirtschaftsförderung, dann Amtsleiterin und jetzt Direktorin des Regionaverbands Ostwürttemberg – Die Laufbahn von Franka Zanek kann sich sehen lassen. Geplant war das so nicht, wie sie im Gespräch verrät.

Dieses Motto leite sie schon ihr ganzes Berufsleben.





Was sie im Laufe ihrer Karriere gelernt hat und was sie ihrem jüngeren Ich raten würde, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Ob sie sich selbst als Karrieremenschen sieht? „Nein, überhaupt nicht“, stellt Franka Zanek gleich zu Beginn klar. Die 45-​Jährige ist Leiterin des Amtes für Nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung in Schwäbisch Gmünd – noch. Denn ab August übernimmt Zanek den Posten der Verbandsdirektorin im Regionalverband Ostwürttemberg. „Meines Wissens nach bin ich jetzt die einzige weibliche Verbandsdirektorin in Baden-​Württemberg“, überlegt Zanek. Das sei aber nichts gewesen, worüber sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht habe. „Ich denke, man sollte sich nicht davon abhalten lassen, seinen Hut in den Ring zu werfen, nur weil man eine Frau ist.“ Vielmehr sei es wichtig, Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten.

