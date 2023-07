Fairplay-​Wettbewerb: TSGV Waldstetten II siegt

Beim Fairplay-​Wettbewerb, den die Rems-​Zeitung mit der Kreissparkasse Ostalb veranstaltet, haben sich in der Saison 2022/​23 die B-​Liga-​Fußballer des TSGV Waldstetten II durchgesetzt. Die SG Alfdorf/​Hintersteinenberg teilt sich Platz zwei mit dem SV Frickenhofen.

Freitag, 07. Juli 2023

Alex Vogt

Diesen hat sich der TSGV Waldstetten II aus der Kreisliga B, Staffel I, als fairste Mannschaft aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd verdient. Der Ligakonkurrent und Vorjahressieger SG Alfdorf/​Hintersteinenberg rangiert punktgleich mit dem SV Frickenhofen aus der Kreisliga BII auf dem zweiten Platz – beide Mannschaften komplettieren damit mit dem identischen Quotienten das Fairplay-​Podest.





Auf welchen Plätzen die weiteren Fußball-​Mannschaften aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd in der Abschlusstabelle der Fairplay-​Wertung gelandet sind, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7. Juli.



In der Fußballsaison 2022/​23 hat der Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung, den die Kreissparkasse Ostalb mit Preisgeldern in Höhe von 2000 Euro unterstützt, bereits zum 25. Mal stattgefunden. In Gedenken an den 2020 verstorbenen Heinz Strohmaier, den langjährigen Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung und Mitinitiator dieses Wettbewerbs, ging es bei dieser 25. Auflage in der abgelaufenen Spielzeit erstmals um den „Heinz-​Strohmaier-​Fairplay-​Preis“.

