Radwegausbau Gmünd-​Waldstetten: Ostalbkreis bleibt bei gesetzlicher Mindestbreite

Foto: gbr

Zwischen Schwäbisch Gmünd und Waldstetten wird ein neuer Radweg gebaut. Wie schon aus den Reihen von Gmünder Stadträten kam inzwischen auch von Fahrrad-​Protagonisten Kritik. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite von 2,50 Metern sei nicht ausreichend, wurde moniert. Der Ostalbkreis als Bauherr sieht dies anders.

Samstag, 08. Juli 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Immer wieder, wenn es um den Bau und die Dimensionierung von Radwegen geht, machen Rad-​Protagonisten darauf aufmerksam, dass man nicht auf der Basis der aktuellen Verhältnisse planen sollte, sondern die künftige Entwicklung des Radverkehrs ins Kalkül ziehen müsse. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sei davon auszugehen, dass in Zukunft deutlich mehr Menschen auf kurzen Strecken lieber das Rad als das Auto nehmen. Man müsse also damit rechnen, dass der Radverkehr zwischen Gmünd und Waldstetten noch deutlich zunehme — zumal sich ja diese Verbindung aufgrund der kurzen Strecke ohne Steigung für den Verzicht aufs Auto anbietet.





Lesen Sie am 8. Juli in der Rems-​Zeitung das Für und Wider in Sachen breiterer Radweg!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



116 Aufrufe

154 Wörter

9 Minuten Online



Beitrag teilen