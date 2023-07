Stadtteile von Schwäbisch Gmünd bekommen mehr finanziellen Spielraum

Symbol-​Foto: gbr

Ein gewisses Selbstbestimmungsrecht der Stadtteile war vor gut 50 Jahren eine wichtige Zusage bei der Eingemeindung. Dieser Anspruch gilt heute noch. In den nächsten Wochen steht in den Ortschaftsräten die Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gmünd auf der Tagesordnung — mit dem Ziel, den finanziellen Spielraum der Stadtteile zu erweitern.

Samstag, 08. Juli 2023

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



„Es ist mir wichtig, dass die Stadtteile vieles selbst entscheiden!“, begründete Oberbürgermeister Richard Arnold diesen Schritt. Ob Bauland, Ortsgestaltung und vieles mehr wird vor Ort entschieden und der Gemeinderat respektiert bei Abstimmungen dies auch.







Was es nun konkret mit der Änderung der Hauptsatzung in Bezug auf die Kompetenzen der Stadtteile auf sich hat, steht am Montag, 10. Juli, in der Rems-​Zeitung!



