Starke DJKler beim Welzheimer Triathlon

Bei der traditionellen Veranstaltung in Welzheim waren acht Vertreter der DJK Gmünd am Start. Darunter erfahrene Hasen und Neulinge. Thomas Waibel und Kai Krause siegten in ihrer Altersklasse. Krause wurde sogar Gesamtdritter.

Samstag, 08. Juli 2023

Thomas Ringhofer

Zum gemeinsamen Triathlonwettkampf hat die Ausdauerabteilung der DJK Schwäbisch Gmünd in Welzheim aufgerufen. Vom Triathlon-​Newcomer mit 55 Jahren, dem jährlichen Wiederholungstäter, dem aufstrebenden Jung-​Gesetzeshüter, den ambitionierten Alterklassenathleten bis hin zum Weltklasse-​Halbdistanzler waren alle Triathlon-​Facetten vertreten. Somit gab es vor dem Start kein Halten beim Austausch von Tipps, wichtigen Regeln und der besten Wettkampftaktik.





Spätestens mit dem Startschuss wurde aber dann alle Taktik über den Haufen geworfen. Die DJK-​Athleten wurden zu wilden Kerlen, die den Aichstrutsee bei Welzheim nach ihren Möglichkeiten durchpflügten. Die Debütanten und jährlichen Hobbytriathleten Thomas Erler (AK 60), Hos Schuler (AK 55) und Volker Hägele (AK 50) erreichten dabei nach zwischen 14 und 17 Minuten nach der 600 Meter langen Schwimmstrecke das Ufer. Thomas Erler kam nach Rad (25 Kilometer) und Laufen (7 Kilometer) nach exakt zwei Stunden ins Ziel. Hos Schuler konnte seine Rookie-​Nervosität nach einem souveränen Schwimmen ablegen und knackte mit 1:59 Stunden die Schallmauer von zwei Stunden im Wettkampf, umso größer war seine Erschöpfung und Freude im Ziel.





