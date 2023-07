Fußball: Keine Relegation im nächsten Sommer und nur noch vier B-​Staffeln

Foto: Zimmermann

Beim Staffeltag der Kreisliga A1, B1 und B2 bei der SGM Hohenstadt/​Untergröningen ruft Bezirksvorsitzender Jens-​Peter Schuller seine Vereine zur Solidarität auf, nachdem die Fußballkarte im Verband neu gestaltet wurde.

Sonntag, 09. Juli 2023

Thomas Ringhofer

45 Sekunden Lesedauer



Die neue Spielzeit 2023/​24 beginnt am 20. August mit umfassenden Änderungen. Die Karten, besser gesagt, die Bezirke und die Ligen, werden neu gemischt. Im vergangenen Jahr hatte der Württembergische Fußballverband (WFV) mit allen 16 Bezirksvorsitzenden einer Strukturreform zugestimmt. Somit wird es ab der kommenden Saison nur noch zwölf und nicht mehr 16 Bezirke geben.





Von der Verkleinerung sind die Bezirke unterschiedlich hart betroffen, im Bezirk Rems-​Murr wird es zum Beispiel ab 2024/​25 nur noch eine anstatt zwei Bezirksligen geben. „Wir sind einer von vier Bezirken, für die Reform keine Änderung bringen wird“, sagte Bezirksvorsitzender Jens-​Peter Schuller am Freitagabend in Untergröningen. Und weiter: „Weil in anderen Bezirken in der kommenden Saison keine Relegationsspiele möglich sind, haben wir uns solidarisch erklärt und werden für ein Jahr ebenfalls die Relegationsspiele aussetzen.“







Wie die Vereine darauf reagierten, und wie die vier Staffeln der Kreisliga B künftig aussehen, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



123 Aufrufe

182 Wörter

10 Minuten Online



Beitrag teilen