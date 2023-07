Kunstturnen: Toba und Trebing sind Deutscher Meister

Fotos: picture alliance/​dpa/​Vennenberg

Die beiden für den TV Wetzgau in der Bundesliga startenden Kunstturner Glenn Trebing und Andreas Toba haben bei den deutschen Titelkämpfen in Düsseldorf jeweils den ersten Platz geholt.

Sonntag, 09. Juli 2023

Thomas Ringhofer

Toba, der für den TK Hannover antrat, gewann das Gerätefinale mit 13,866 Punkten vor Gabriel Eichhorn (MTV Stuttgart, 13,466) und Fabian Lotz (Niedergirmes, 13,233). Im Pauschenpferd-​Finale wurde Toba Fünfter.





Glenn Trebing (TK Hannover) sicherte sich den Titel am Barren (13,933) vor Alexander Kunz (Pfuhl, 13,600) und Nils Dunkel (Halle, 13,533). Carlo Hörr, in der Bundesliga ebenfalls ein Wetzgauer, holte an den Ringen für seinen Heimatverein TSV Schmiden Bronze.

