„Mayors for Peace“ in Mutlangen: Zeichen für Abrüstung, Frieden und gegen Gewalt

Foto: wsh

Zum Flaggentag der „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) weht vor dem Mutlanger Rathaus die Flagge der internationalen Organisation. Mit dieser Aktion setzen mehr als 500 Städte in Deutschland ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen.

Sonntag, 09. Juli 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Bürgermeisterin Stephanie Eßwein begrüßte erklärte „mir ist es persönlich wichtig, gerade in dieser schlimmen Zeit mit der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine, ein Zeichen gegen Gewalt, für eine andere Konfliktlösung und für den Frieden zu setzen“. Die Mitgliedschaft bei „Mayors for Peace“ sei ihr eine Herzensangelegenheit. Sylvia Bopp, Vorsitzende der Friedenswerkstatt in Mutlangen, zählte die düsteren Schlagzeilen auf, die das Atomzeitalter beschert: Atomwaffen, die in Alarmbereitschaft sind, atomare Drohungen in einem heißen Krieg, Uranmunition im Einsatz und ein AKW im Kriegsgebiet.





Die RZ hat darüber in der Samstag-​Ausgabe ausführlich berichtet. Wenn sie diese Ausgabe nicht zur Hand haben, aber den Artikel dennoch gerne lesen möchten: Die Rems-​Zeitung gibt es hier auch digital!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



285 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen