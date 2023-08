Abtsgmünd bekommt zwei neue Hausärzte

Ab Anfang Januar 2024 werden die beiden Allgemeinmediziner Özlem Akcay und Ahmet Gönen im ersten Stock des Gebäudes Rathausplatz 3 praktizieren. Damit hat Abtsgmünd nun 3,5 praktizierende Hausärzte.

Dienstag, 01. August 2023

Sarah Fleischer

Mehr über den Werdegang der beiden Mediziner und warum der Schwäbisch Wald in der hausärztlichen Versorgung ein besonders kritischer Bereich ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Bürgermeister Armin Kiemel zeigte sich sehr froh darüber, dass man nun wieder eine bessere Hausarztversorgung in der Gemeinde haben werde.Nach dem Eintritt von Dr. Wolfgang Klein aus Untergröningen in den Ruhestand im Jahr 2020 und der Schließung der Praxis Wolfgang Schlipf im März 2022 gab es mit der Allgemeinarztpraxis Matthias Eh und Dr. Stefanie Rozsnoki nur noch eineinhalb Ärztestellen in der Gesamtgemeinde für die rund 7600 Einwohner.„Wir sind sehr froh darüber, dass sich die beiden Allgemeinmediziner für Abtsgmünd entschieden haben“, sagte Bürgermeister Armin Kiemel. „Dann haben wir zumindest wieder 3,5 tätige Hausärzte nachdem es vor vier Jahren noch 4,5 waren“, stellte er fest.Die beiden Ärzte Özlem Akcay und Ahmet Gönen, die über viel breit gefächerte Erfahrung verfügen, werden in Abtsgmünd ihre erste eigene Praxis haben.

