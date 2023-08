Elektro statt Diesel — Aradex im Wandel

Wer sich nicht wandelt, der verschwindet. Davon sind die Verantwortlichen der Aradex AG in Lorch überzeugt. Wie stark das Unternehmen bereits im Veränderungsprozess drin ist, zeigt sich beim Besuch von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-​Kraut.

Doch der Wandel geht tiefer, wie sich am Beispiel des Lorcher Unternehmens zeigen lässt, das Baden Württembergs Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus am Dienstag im Rahmen einer Rundreise besucht hat. Aradex baut Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge, Baumaschinen oder auch Schiffe. Ob Fahrzeuge auf den Rollfeldern von Flughäfen oder im Unter-​Tage-​Bau: Die Lösungen müssen jeweils zu sehr komplexen Anforderungen passen.





Was für Pläne Aradex hat, und was sich von Chinesen lernen lässt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Jens Müller arbeitet seit etwas mehr als 20 Jahren bei Aradex. Direkt nach dem Studium hat er dort angefangen, er kennt seinen Arbeitgeber also und sagt: „Natürlich kostet der Wandel Kraft und Aufwand.“ Doch eine andere Möglichkeit sieht er nicht, denn die Elektrifizierung werde kommen. Das hat die Politik entscheiden und das haben immer mehr unserer Kunden entschieden“, sagt er.Wer über die Transformation in der Fahrzeugbranche spricht, denkt zumeist an die großen Automobilhersteller, die sich mehr oder weniger willig und erfolgreich in Deutschland der Herausforderung durch die Elektrifizierung stellen.

