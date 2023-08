Fabian Seitz: Gmünder Stadtmeister im Bowling

Foto: Astavi

Bei den elften offenen Gmünder Bowling-​Stadtmeisterschaften setzt sich mit Fabian Seitz ein Bundesliga-​Kegler des KC Schwabsberg mit 184:175 Pins gegen Robin Heeb durch. Der erstmals ausgespielte Heinz-​Strohmaier-​Gedächtnispokal geht an die Gögginger Bomber.

Dienstag, 01. August 2023

Alex Vogt

Bei den Männern beerbte Fabian Seitz seinen Bruder Jochen, der im Vorjahr das Turnier gewonnen hatte. Der Bundesliga-​Kegler des KC Schwabsberg war nach einer Pause erstmals wieder dabei und hatte mit diesem Erfolg nicht unbedingt gerechnet.

Souverän gewann Sabrina Jooß-​Schlauch die Wertung bei den Frauen. Im Finale ließ sie gegen Ingrid Geldmacher (172:136) nichts anbrennen.







Im Leuchtturm in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd hat Organisator Albert Oberloher bei der Siegerehrung den jeweils drei Erstplatzierten in den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaften einen Pokal inklusive Gutschein übergeben – und Robin Heeb als Vertreter der Gögginger Bomber den neuen Wanderpokal überreicht. Dieser wurde zum ersten Mal zum Gedenken an den 2020 verstorbenen Heinz Strohmaier ausgespielt. Strohmaier war viele Jahre lang Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung.

