Lose Deckenplatten an der PH Schwäbisch Gmünd

Mitarbeitenden der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd fällt die Decke auf den Kopf – im wahrsten Sinne des Wortes. Anfang Juni hatten sich Deckenplatten gelöst, nun muss das gesamte Institut überprüft werden. Ob die vorlesungsfreie Zeit dafür ausreicht?

Dienstag, 01. August 2023

Sarah Fleischer

Man sei nun dabei, sämtliche Decken in allen Räumen des Institutsgebäudes zu überprüfen. „Um die Sicherheit der Personen im Gebäude zu gewährleisten, hat Vermögen und Bau in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit der Hochschulleitung die manuelle Überprüfung sämtlicher rund sechstausend Deckenelemente veranlasst.“





Welche Ausweichmöglichkeiten in der Zwischenzeit bestehen und warum sich die Deckenplatten gelöste hatten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Bereits Ende Juni hatten sich innerhalb von vier Wochen zwei Deckenplatten in Räumen der PH gelöst und waren zu Boden gefallen. Das bestätigt auf Anfrage das Amt für Vermögen und Bau Baden-​Württemberg, Bauträger des Gebäudes. Zu Schaden kam dabei niemand, ungefährlich ist die Situation aber nicht. Immerhin sind die verwendeten Deckenplatten etwa einen Quadratmeter groß und wiegen zwölf Kilogramm.

