Neue Leitung am ambulanten ZfP in Schwäbisch Gmünd

Foto: ZfP Winnenden

Im Juli wurde die chefärztliche Leitung der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie des ZfP Winnenden neu aufgestellt. Die ambulanten Angebote sind auch in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen vertreten.

Dienstag, 01. August 2023

Sarah Fleischer

Die Position wird künftig in Form einer chefärztlichen Doppelspitze mit Dr. Serena Zwicker-​Haag und Dr. Joachim Haas besetzt. Die beiden treten damit die Nachfolge von Dr. Deniz Karagülle an. Gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Anette Blauhorn, die seit 2005 für den pflegerischen Bereich der Klinik für Allgemeinpsychiatrie verantwortlich ist, bilden sie die neue Leitung. „Aufgrund der Größe des Versorgungsgebiets haben wir uns bewusst für eine chefärztliche Doppelspitze entschieden. Dr. Haas wird den Standort Winnenden und Dr. Zwicker-​Haag die Standorte in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen verantworten“, so Ärztliche Direktorin Dr. Marianne Klein. Die beiden hatten zuvor bereits oberärztliche Verantwortung im ZfP inne.Zu den Zukunftskonzepten der Allgemeinpsychiatrie gehören unter anderem das mehr ambulante Angebote, die Förderung der Beteiligung und Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten sowie die enge Vernetzung im Gemeindepsychiatrischen Verbund, erläutert Klein.

