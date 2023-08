Ukulelen-​Tournee der ASR

Foto: asr

Harmonische Ukulelen-​Klänge und fröhliche Gesangs-​Stimmen gab es in der Gmünder Innenstadt zu hören. Die Ukulelen-​AG der Adalbert-​Stifter-​Realschule hatte sich aufgemacht, um in ihrer Heimatstadt eine Ukulelen-​Tournee zu veranstalten.

Dienstag, 01. August 2023

Sarah Fleischer

Beeindruckt zeigten sich auch die Passanten, die – fasziniert von den rhythmischen Schlagmustern und der stimmigen Gesamtperformance – gerne ihre Geldbeutel zückten, um dem Straßenmusik-​Schulensemble eine Spende zukommen zu lassen.



Eine Wiederholung der Tournee ist geplant — allerdings erst nach den Sommerferien.





Was sonst noch in Gmünd und Umgebung los war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



