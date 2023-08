„Expeditio germanica“: Historische Wanderung am Bucher Stausee

Foto: Andreas Schaaf

Auch in diesem Jahr findet am 11. August eine aktuelle Auflage der „expeditio germanica“ statt und erinnert damit an den Germanenfeldzug des Kaisers Caracalla im Jahr 213 n. Chr.

Donnerstag, 10. August 2023

Sarah Fleischer

Wo die Wanderung entlangführt und wann sie startet, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



In den historischen Quellen ist das Startdatum dieses Feldzuges mit dem 11. August auf den so genannten Arvalakten belegt, von denen eine Replik im Limestor zu sehen ist. An dieses antike Großereignis erinnert heute mit dem Limestor der Ehrenbogen für den Kaiser. Limes-​Cicerone Andreas Schaaf erwartet als Soldat Flavius Julius Pervincus, ausgerüstet mit Kettenhemd, Helm, Schild und Speer seine modernen Mitwanderer.

